/688730/تشريعية-النواب-توافق-على-4-اتفاقيات-دولية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على 4 اتفاقيات دولية من حيث طريقة الإقرار، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور.

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تشريعية النواب توافق على 4 اتفاقيات دولية

وفى هذا الإطار، وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية، الموقعة فى القاهرة بتاريخي 2021/12/14 و 2021/11/10 . كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل لاستدعاء وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى اطار الزيادة الخاصة المؤقتة لراس مال البنك القابل للاستدعاء، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2021 . ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.

هذا ومن المقرر أن تشهد، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،غدا، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.