/688727/التموين نسب-صرف-السلع-التموينية-لشهر-مارس-100-وضخ-كميات-كبيرة-بمخازن-الجملة-فيديو

أكد الدكتور / على المصيلحى -وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الاولى لشهر ابريل القادم ، مؤكدا انه شدد على رئيسي شركتين الجملة ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

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واشار على المصيلحى الى انه قد وجه بضخ كميات كبيره من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل الى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على اي سلعه ‏مضيفا ان نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس قد وصل الى 100% مشيرا الى ان الوزارة تضخ ‏يوميا ثلاثة الاف طن زيت مناصفه بين اللتر وال 800 جرام ‏و 4000 طن سكر و 1000 طن ارز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس الى 100%.. وضخ كميات كبيرة بمخازن الجملة

وصرح احمد كمال -معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان وهو ما ‏سيخفف العبأ على المواطن في هذا الشهر الكريم ايضا بعد ‏انتشار معارض اهلا رمضان والتخفيضات الموجودة بها.

رصد اي مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها

‏واكد المتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزير قد شدد على ‏مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها قانونيا مشيراً الى ان مديريات التموين ‏سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من ‏وصول الدعم الى مستحقيه والذي تدفع فيه الدولة ما يصل ‏الى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه ‏الدعم.‏