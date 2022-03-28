/688727/التموين نسب-صرف-السلع-التموينية-لشهر-مارس-100-وضخ-كميات-كبيرة-بمخازن-الجملة-فيديو
أكد الدكتور / على المصيلحى -وزير التموين والتجارة الداخلية انه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة والمصرية بصرف الاستعاضات الاولى لشهر ابريل القادم ، مؤكدا انه شدد على رئيسي شركتين الجملة الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.
دوت الخليج
واشار على المصيلحى الى انه قد وجه بضخ كميات كبيره من السلع بمخازن الشركتين التي تصل الى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على اي سلعه مضيفا ان نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس قد وصل الى 100% مشيرا الى ان الوزارة تضخ يوميا ثلاثة الاف طن زيت مناصفه بين اللتر وال 800 جرام و 4000 طن سكر و 1000 طن ارز و1000 طن مكرونة بمنافذ الصرف.
وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس الى 100%.. وضخ كميات كبيرة بمخازن الجملة
وصرح احمد كمال -معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان بداية صرف السلع التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان وهو ما سيخفف العبأ على المواطن في هذا الشهر الكريم ايضا بعد انتشار معارض اهلا رمضان والتخفيضات الموجودة بها.
رصد اي مخالفات من منافذ والتعامل معها
واكد المتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزير قد شدد على مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات من منافذ والتعامل معها قانونيا مشيراً الى ان مديريات التموين سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه والذي تدفع فيه الدولة ما يصل الى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه الدعم.
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