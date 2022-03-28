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استقبل اليوم الاثنين اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر، وفد لجنة النقل بمجلس النواب الذي يزور المحافظة برئاسة النائب علاء عابد.

دوت الخليج

بالصور محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد

ورحب محافظ البحر الاحمر بالنواب، قائلا إن: التعاون بين الجهاز التنفيذي والنواب يثمر عن نتائج إيجابية ويخدم الوطن والمواطن، مشيدا بوعي النواب وإدراكهم بالمرحلة الراهنة.

وأكد ان النواب يتواصلون مع المواطنين وهو الأمر الذى نستثمره لإصدار قرارات لصالح المواطن، موضحا أن النواب يقومون بحالة من صناعة الوعي لدي المواطنين.

حنفي : التعاون بين الجهاز التنفيذي والنواب يثمر عن نتائج إيجابية ويخدم الوطن والمواطن

ياتي ذلك في إطار زيارة لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا ، الاقصر، البحر الأحمر لتفقد عدد من المحاور والطرق والمواني البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين ، وميناء الغردقة.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو جليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود و هشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم.