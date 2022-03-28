/688725/النائب-محمد-هيبة-بمناقشات-دراسة-الزيادة-السكانيةهى-العدو-الأول-للتنمية

قال النائب محمد هيبة عضو مجلس الشيوخ، ان الزيادة السكانية هى العدو الأول لمعدلات النمو الأقتصادى ,مشيرا الى أنها تؤثر على نصيب الفرد من الخدمات العامة والموارد الغذائية والطبيعية.

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واكد هيبة على أن القضية السكانية ليست قضية وزارة بعينها انما هى مسئولية تضامنية لذلك لابد من التوعية بالمشكلة السكانية وتنظيم الأسرة.

النائب محمد هيبة بمناقشات دراسة الزيادة السكانية:«هى العدو الأول للتنمية»

واضاف هيبة ان جميع الشرائع الدينية تؤكد على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية وأهمية الحفاظ على السكان,فضلا عن ان الدستور المصرى عام 2014 فى مادته رقم 41 الزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة ومعدلات النمو السكانى وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها ومن الجدير بالذكر أن اللجنة انتهت إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكاني في مصر.

وانتهى المجلس من الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة امس حيث استكملت ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.