/688724/النائب-طارق-نصير-بمناقشات-الزيادة-السكانية-تمثل-معاناة-كبيرة--وتستنفذ-جهود-التنمية

وجه النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشكر للنائبة الدكتور سهير عبد السلام لتقديمها مقترح ودراسة حول حول مشكلة الزيادة السكانية، منوها ان الدولة المصرية كانت ولا زالت تعاني من أزمة الزيادة السكانية والتي تلتهم كل الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

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جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول مشكلة الزيادة السكانية، والذى يناقشه المجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

النائب طارق نصير بمناقشات الزيادة السكانية:تمثل معاناة كبيرة وتستنفذ جهود التنمية

واستطرد النائب طارق نصير ان التعداد السكاني الاخير في مصر اظهر ارتفاع اعداد المواليد بشكل كبير، الأمر الذي يمثل ضغط كبير على الحكومة المصرية الامر الذي يستلزم زيادة الوعي للحفاظ على مستقبل الجمهورية الجديدة.

ونوه ان هذه القضية ليست فرعية بل قضية امن قومي، مطالبا بالنظر في التجارب الدولية السابقة بشأن تطبيق سياسات واضحة للحد من هذه الزيادة التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرر الامني والسياسي للبلاد.

الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها ومن الجدير بالذكر أن اللجنة انتهت إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكاني في مصر.

وانتهى المجلس من الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة امس حيث استكملت ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.