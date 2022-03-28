رونالدو: لا أحد يخبرني متى أعتزل كرة القدم.. فهذا يعود لي

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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده ومهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الأخبار المتداولة على موعد إعتزاله لكرة القدم، والتي جاءت برد مفاجئ منه كما يعرفه الكثير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد رونالدو رفقة منتخب بلاده لخوض نهائي ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 قطر، أمام مقدونيا الشمالية غدًا الثلاثاء.

كريستيانو رونالدو عن موعد إعتزاله لكرة القدم

تنطلق صافرة بداية مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية غداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، في لقاء يشهد عليه ملعب "دراجاو" بقيادة الحكم الإنجليزي، أنتوني تايلور.

وتحدث البرتغالي في المؤتمر الصحفي عن مستقبله، وقال: "أرى الكثير من الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي، القرار النهائي يعود لي سواء بالاستمرار أو لا".

وعن مباراة مقدونيا: "هناك ثقة كبيرة داخل المنتخب، أردنا خوض هذا النهائي، فهي بالنسبة لنا حياة أو موت وأشكر الجماهير على مساندتهم ودعمهم لنا".

طلب رونالدو في مباراة مقدونيا الشمالية

وأضاف: "أود غدًا أن يتم غناء النشيد الوطني بدون موسيقى، لإظهار عزمنا، إذا كنا بنفس مستوى يوم الخميس الماضي، فأنا متأكد من الفوز".

وتابع: "الضغط موجود دائمًا، أردنا خوض تلك المباراة، سيكون الأمر صعبًا جدًا، إذا كانت مقدونيا قد تأهلت فهذا لأنها استحقت".

وواصل تصريحاته: "مقدونيا الشمالية تتميز بالتنظيم، نحن نحترم ذلك، لكن إذا كنا في أفضل مستوياتنا، لا أحد يستطيع التغلب علينا".

واختتم حديثه عن زميله، بيبي، وأبرز أهميته: "لاعب رائع ومهم وأحد أعمدة منتخب البرتغال، ووجوده ضروري جدًا معنا".

ونجح المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو، تحقيق الفوز في الدور الأول من ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، على حساب تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

هل ستكون النسخة الأخيرة لرونالدو في تصفيات كأس العالم ؟

وعلى جانب منتخب مقدونيا الشمالية نجح في الدور الأول من الملحق، بخطف نتيجة اللقاء وتحقيق الفوز على إيطاليا، بهد دون رد جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب البرتغال في ملحق أوروبا المؤهلة لكأس العالم، للمرة الثانية على التوالي، والتي سبق وحصد منها بطاقة التأهل في النسخة الماضية بـ مونديال 2018 روسيا، والتي من المؤكد أن تكون آخر نسخة لرونالدو مع بلاده في المحفل العالمي، بعد بلوغة سن الـ 37 عام.