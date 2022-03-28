/688721/وكيل-صحة-المنوفية-يتابع-حملات-التطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال

قام الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، منذ الصباح الباكر بمتابعة فعاليات اليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة المنوفية، و متابعة عمل الفرق الطبية المتحركة و الثابتة بمركز تلا بحضور د إيريني عطية مدير الإدارة الطبية بتلا و دكتورة عبير نشأت مشرف الطب الوقائي بالمديرية ودكتور فادي غطاس مدير الوقائي بالإدارة و مسئولي الثقافة الصحية بالمديرية و الإدارة ، حيث تفقد عمل الفرق المشاركة بدور رياض الأطفال و مكاتب الصحة و التأكد من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين ، كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية بالمناطق الأخري علي خطة العمل، والتأكد من وضع العلامات الإرشادية علي المنازل، والعمل وفقاً للخرائط المحددة، للوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين بالمحافظة.

و أوضح وكيل صحة المنوفية بأن الحملة القومية تستهدف تطعيم الأطفال من المصريين و غير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، والحضانات و دور رياض الأطفال ومن منزل لمنزل، من خلال الفرق الطبية والبالغ عددهم 1877 فرقة ثابتة و متحركة، تجوب جميع منازل المواطنين، وحضانات الأطفال بالمحافظة، مشدداً علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.

وكيل صحة المنوفية يتابع حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

هذا و قد أشار وكيل صحة المنوفية إلي أن عمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً و حتي الـ 5 مساءً ، مؤكداً بأن التطعيم آمن و بالمجان، و تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، و عقد الإجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة المنوفية.

وأوضح ضرورة تعاون الأهالى مع القيادات التنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هناك حملات سيارة لطرق الأبواب من أجل تيسير الأمر على أولياء الأمور، مشيراً إلى وجود تقارير يومية يتم إعدادها لاطلاع على نتائج تلك الحملات وما تم إنجازه خلال اليوم.