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تهنئة للعروسين مصطفى وهايدي  بمناسبة الزواج السعيد

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وسط أجواء تغمرها الفرحة والسعادة ولفيف من الأهل والاصدقاء ، احتفل الجميع بحفل زفاف الاستاذ  مصطفى صاحب أعمال حرة، والدكتورة هايدي معيدة بكلية الألسن متمنيين لهم حياة زوجية سعيدة وبالرفاء والبنين.

دوت الخليج 

وبهذه المناسبة السعيدة  تتقدم أسرة دوت الخليج  بأحر التهاني والتبريكات وأزكى عبارات المباركة للعروسين، راجيين لهم دوام الهناء والسعادة وموصول الرخاء والاطمئنان وصالح الرفاء والبنين. 

ونسأل الله أن يبارك لهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يرزقهما الحب والمودة، وأن يلهمها الاستقرار والاجتماع دوماً فى طاعته وعلى حبه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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