ضبط طن لحوم فاسدة بأسواق المنوفية

أفاد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية أنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط 1100 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن ، يأتي هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطري في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

فيما أضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تحصين 231 ألف و 263 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، يأتي هذا في ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية الثروة الحيوانية من كافة الأمراض المستوطنة والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساهم في رفع المستوي المعيشي للفلاح .

حملات الطب البيطرى داخل المنوفية

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل علي زيادة الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلي، وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ المنوفية نتائج حملات الطب البيطرى والتى انطلقت خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما تابع أيضاً التنسيق بين المديريات المعنية للقيام بالحملات الانضمامية لضبط الأسواق.

استعدادات المنوفية لشهر رمضان

وعلى صعيد آخر استعدت محافظة المنوفية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وجاءت أبرز تلك الاستعدادات افتتاح معارض “أهلا رمضان” والتى تمكنت من توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلاً عن الاعلان عن أرقام تواصل لتلقى شكاوى المواطنين حال وجود أية مخالفات لتيسير التعامل معها بالشكل اللازم.