/688714/محافظ-المنوفية-يتابع-استعدادات-الزراعة-لاستقبال-موسم-القمح

أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأن المديرية قد قامت برفع درجة الإستعداد التام بكافة الإدارات والوحدات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإستقبال موسم حصاد وتوريد القمح ، مؤكداً على تكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية من المحصول ، فضلا عن التأكيد على التواجد الميدانى لتقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام عمليات التوريد لتحقيق الخطة المستهدفة لاستلام محصول القمح والمقدرة بـما يزيد عن (220) ألف و (966) طن بما يعادل ( 1،75 ) طن لكل فدان زراعي.

دوت الخليج

وعلى صعيد أخر ، أكد وكيل وزارة الزراعة على توافر كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الصيفى والذى بدأ في الخامس عشر من شهر مارس الجارى ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع 188 طن نترات ويوريا “إئتمان وإصلاح” بنطاق المحافظة ، ومؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 28 ألف 397 طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ، كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع 216 ألف و 913 كارت فلاح بمراكز ومدن المحافظة بنسبة توزيع بلغت 75% من الخطة المستهدفة ، فضلا عن اعتماد 365 ألف و 608 إستمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكى .

جهود مديرية الزراعة لتطهير المصارف

وفيما يخص المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ، أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت 8 كم و550 متر والتى تخدم 1317 فدان زراعى ، مع رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين ، كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري تم حفر وإنشاء مسقه الشجره بمركز السادات بطول 2كم بالجهود الذاتية والتى ستخدم مساحة زراعية قدرها 500 فدان ومن المقرر استكمال وزيادة مسافة الحفر الى ان تصل بطول 3 كم ونصف وذلك لتعظيم الرقعة الزراعية والاستفادة منها.

محافظ المنوفية يتابع استعدادات موسم القمح

وجاء ذلك كله في إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال الموسم الزراعى لتوريد محصول القمح لعام 2022، وتنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالنهوض بزراعة محصول القمح كونه محصول إستراتيجي هام ، وكذا المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لكافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا ًعلى الصالح العام .