/688710/معلقي-مباراة-الإياب-بين-مصر-والسنغال-بتصفيات-كأس-العالم-2022

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي غداً الثلاثاء بالساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في إياب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

أعلن شبكة قنوات أون تايم شبورت الناقلة لأحداث اللقاء بين مصر والسنغال غداً، عن معلقي المباراة النهائية والفاصلة بين الطرفين على بطاقة التأهل لمونديال قطر.

معلقي مباراة مصر والسنغال

وأسندت "أون تايم سبورتس" مهمة التعليق على المباراة لأربعة معلقين، وهم: مدحت شلبي، حاتم بطيشة، محمد الكواليني ومؤمن حسن.

ياتي مدحت شلبي الأقدم وسط الأربع معلقين المتواجدين على المباراة، والذي تلقي بعض من الإشادات، وبعض الهجوم عليه على لقاء الذهاب بين مصر والسنغال، بسبب بعض الألفاظ العامية التي يتحدث بها ويعلق على مجريات الأحداث خلال اللقاء.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

ونجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الذهاب بين الطرفين، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

جمع لقاء الذهاب بين مصر والسنغال في الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، أليو سيس بالخطأ في مرماه بعد تسديده قوية من محمد صلاح لكرة تصطدم في العارضة وترد في الشباك من سيس.

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – رامي ربيعة – علي جبر - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي -إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.