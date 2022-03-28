غداً.. محافظ الغربية يستقبل مفتى الديار المصرية والبابا تواضروس لافتتاح مشروع الفلك

/688707/غدا-محافظ-الغربية-يستقبل-مفتى-الديار-المصرية-والبابا-تواضروس-لافتتاح-مشروع-الفلك

تستقبل غداً محافظة الغربية، البابا تواضرس الثانى بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية والدكتور شوفي علام مفتي الديار المصرية ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وذلك لافتتاح مجمع الفلك بقرية اكوة الحصة التابعة لمركز كفرالزيات لرعاية أبطال متلازمة داون من ذوى الاحتياجات الخاصة.

حيث سيقوموا بإفتتاح المشروع وتفقد اقسامه المختلفة وعقد ندوة حوارية مع الحاضرين في الافتتاح بحضور عدد من السفراء ولفيف من القيادات التنفيذية، وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروع الفلك واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، وأن محافظة الغربية محظوظه لكون هذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط، متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع، وفق معايير علمية دقيقة.

محافظ الغربية يتابع برنامج تطوير قدرات ذوى الهمم

وأشاد بهذه الفكرة المتكاملة التي تضمن تقديم كافة وسائل الخدمات والرعاية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم هذا المشروع منذ بدايته وحتى افتتاحه الأسبوع المقبل.

يذكر أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد ١٥٠ شاباً وفتاة فوق ١٨ عاماً من المقيمين بالمبنى، وكذاك ١٥٠ شاباً وفتاة لأعمار ما بين ٤ إلى ١٨ عاماً يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم “الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية” ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

استعدادات الغربية لشهر رمضان

وتابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وكانت أبرز الاجراءات التى شهدتها المحافظة استعداداً لشهر رمضان جولات محافظ الغربية لمتابعة معارض “أهلا رمضان” والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلاً عن تكثيف الحملات التموينية بأسواق المحافظة وتشديدي الرقابة على المخابز للتأكد من الالتزام بتعليمات الحكومة بشأن تسعيرة رغيف الخبز