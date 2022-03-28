رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقية تمويل مع الجانب الفرنسي لتصنيع وتوريد عدد...

وزير النقل: المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط الاول للمترو

التوقيع يأتي في ضوء خطة الوزارة لتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة

القطارات الجديدة ستساهم في احداث نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة وتوفير المناخ المناسب لراحه الركاب

التمويل المقدم من الحكومة الفرنسية هو تمويل تنموي بنسبة فائدة ٠،٠٠٩٢٪ وفترة سماح ١٥ سنة بالاضافة الي فترة سداد ٢٥ سنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشان تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمه 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة حيث ستقوم شركة "ألستوم" الفرنسية بتنفيذ المشروع، حيث يبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح و 25 عاما فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ اجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليار و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع "سيماف"، وقد قام بتوقيع العقد كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخط الاول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، ولتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو واستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب ولخفض تكاليف الصيانة والتشغيل، مضيفا ان هذه القطارات ستساهم في احداث نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة، حيث سيتم الوصول الى زمن التقاطر دقيقتين ونصف مع سهولة التشغيل الاوتوماتيكى للخط وانتظام حركة السير والتتابع على الخط، مشيراً إلى أن القطارات الجديدة كلها مكيفة الهواء، وذلك لتوفير المناخ المناسب لراحة الركاب، خاصة وان الخط الاول لمترو الانفاق هو اول خط بدأ إنشاؤه عام ١٩٨٣، وتم تشغيله في عام ١٩٨٧ حيث يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو القاهرة بالكامل.