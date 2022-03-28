وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان أول مركز للابتكار...

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الإثنين، مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة i hub، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر المدينة الطلابية للجامعة.

وأشاد الوزير بالمركز الذى يعد إضافة لجهود منظومة التعليم العالي لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية، وأشار الوزير إلى أهمية مجال الابتكار وريادة الأعمال فى العصر الحالي، مشيرًا إلى اتجاه الجامعات لتنفيذ مراكز ريادة الأعمال كجزء من دورها فى تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد الحديث، وأكد الوزير على تأهيل شباب الطلاب والباحثين للمشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال الابتكار، مؤكدًا على رعاية واهتمام الوزارة بمخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات التى يقوم بها شباب الطلاب والباحثين والعمل على تحويلها لمنتجات ونماذج صناعية قابلة للتطبيق والتسويق لها. مشيرًا لدور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أسسته الوزارة بدعم مستدام لتمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم ودعم النوابغ والمبتكرين.

وقدم الوزير التهنئة لجامعة عين شمس لإنجاز هذا المشروع المتميز، الذى يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال مقدمًا الدعوة للعاملين بقطاع الصناعة والقطاع الخاص لمنح الثقة للأفكار الشابة التى ينتجها طلاب الباحثين والخريجين ودعمها ماديًا

وشدد د. عبد الغفار على الاستمرار فى رفع بنية المؤسسات الأكاديمية وتأهيلها بالإمكانات اللازمة لنشر فكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات واكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال

ومن جانبه أشار د. محمود المتينى إلى أن المركز يعتبر الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية للابتكار وريادة الأعمال وتم إنشاؤه بشراكة مع البنك المركزى ممثلا فى مبادرة رواد النيل، على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ومجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة، ويهدف لخدمة جميع منتسبى جامعة عين شمس ورواد الأعمال ودعمهم للابتكار والخروج بأفكارهم وابتكاراتهم إلى العالم وخدمة المجتمع المصرى، مضيفًا أن المركز يضم عدة مراكز للتوظيف والتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لاكسابهم المزيد من المهارات،بالإضافة لقاعات للمناقشات، وحاضنات أفكار، كما أنه مجهز بصورة عالية، طبقا لأحدث المقاييس العالمية، مقدما الشكر للبنك المركزى لدعمه لهذا المشروع.

ومن جانبه قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لجامعة عين شمس لتنفيذ هذا المشروع المتميز معربًا عن تمنياته أن تسفر نتائج المشروع عن أعمال ناجحة تفيد فى تطوير البيئة المحيطة، وتسهم فى تنمية المجتمع.

شهد الافتتاح د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة عمداء الكليات، و د. محمد البحيري مدير المركز ، و د. أيمن فريد مدير مركز التوظيف ، و د. نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير