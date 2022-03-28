هيئة الرعاية الصحية تستعد لإطلاق مشروع تحسين تجربة المريض

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور أنس نوفل، المدير التنفيذى لشركة أكسيوس فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار دراسة الهيئة إطلاق مشروع لتحسين تجربة المريض داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة أكسيوس الإماراتية، مشيرة إلى أن شركة أكسيوس أيرلندية الأصل، ولها فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهى رائدة ومتخصصة فى تقييم تجربة المريض داخل المنشآت الصحية، والعمل على تحسينها من خلال حلول وطرق علمية مبتكرة.

وتطرق الاجتماع، إلى تطور خدمات الرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية، من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمنتفعين بمحافظات تطبيق المنظومة، والمستوى الراقى الذى وصلت إليه هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وناقش الاجتماع، التعاون مع شركة أكسيوس الإماراتية والإستفادة من خبراتها ومبادراتها الخاصة بالحلول التكنولوجية الرقمية لتسهيل وتيسير الخدمات على المرضى على غرار دولة الإمارات، وفى هذا الصدد تم مناقشة تكوين مجموعة عمل مشتركة بين الهيئة والشركة لدراسة الاستفادة من الخبرات الإماراتية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية لتيسير الخدمات.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرً إلى أنه بعد وصول هيئة الرعاية الصحية إلى هذا المستوى المتقدم من بناء الأنظمة الصحية الحديثة وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، نسعى إلى تحسين تجربة المواطن والمريض فى التعامل مع خدمات الرعاية الصحية التى تقدم من خلال الهيئة، واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أنس نوفل، عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التجربة المصرية الناجحة فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والمستوى الراقى الذى وصلت إليه هيئة الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتطور الرعاية الصحية بمصر ومنافستها للمراكز الطبية العالمية، ومؤكدًا دعمه الكامل وتعاونه لاستكمال نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمصر.