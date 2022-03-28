نقابة المعلمين تعلن موعد صرف معاشات شهر أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، توفير المبالغ المخصصة لصرف دفعة معاشات شهر أبريل الخاصة بالأعضاء الورقى وبماكينات الصراف الآلى غدا الثلاثاء.





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