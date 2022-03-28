/688709/الزراعة-مبادرة-خير-مزارعنا-لاهالينا-توفر-كافه-السلع-الاساسيه-الغذائيه-للمواطنين-بأسعار-تنافسية

قال الدكتور سعيد صالح مستنشار وزير الزراعه انه تم افتتاح منافذ "خير مزارعنا لاهالينا " بحديقه الاورمان بالجيزة وايضا تم توفير كل المنافذ على محافظات مصر كلها فى خلال شهر رمضان المقبل لمحاربة الغلاء وايضا من اجل حياه كريمة للمواطن المصرى وسد احتياجاته ولتوفير سبل الامن والمعيشه بالنسبه له.

دوت الخليج

واضاف سعيد صالح عبر لقائه على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناه الاولى ان حديقة الاورمان انشأت سنه 1875 وانشأها الخديو اسماعيل لكى تكون مكانا متنزها للمصرين وبالتالى سوف يتم فتح معرض " خير مزارعنا لاهالينا من قبل معالى وزير الزراعه ويعتبر من انتاج خيرات مزارع وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى وهذا تلبيه واستجابه من الرئيس السيسى لمحاربه الغلاء وجشع التجار.

الزراعة: مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" توفر كافه السلع الاساسيه الغذائيه للمواطنين بأسعار تنافسية

واكد صالح ان وزارة الزراعه كان لها السبق فى تبنى هذة المبادرة باعلان مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" فى توفير كافه السلع الاساسيه الغذائيه للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار تنافسيه تقل عن الاسواق الاخرى نوه صالح ان لدينا 21 منفذ متنقل وسيارة متحركه تتمركز فى الميادين العامه والشوارع ذات الكثافه السكانية المرتفعه والمناطق العشوائية من اجل توفير السلع الغذائيه للمواطن مشيرا ان لدينا فى هذا المعرض كافه السلع سواء كانت نباتيه او حيوانيه تقل سعرها عن الاسواق الاخرى حوالى 25% حيث متداول المبادرة من الساعه 8 صباحا الى 9 مساء وهذا ما تبذله الدوله لرفع العبىء على المواطن المصرى وتوفير المعيشه الجيدة بالنسبه له.