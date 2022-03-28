/688708/الشيوخ-يرفع-جلساته-العامة-وعودة-الانعقاد-10-أبريل-المقبل

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 أبريل المقبل.

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وقبيل رفع الجلسة توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: يهل علينا الأيام القادمة شهر رمضان المُعظم، شهر النفحات والبركات، ولا يسعني ونحن نستقبل أيام الرحمة والمغفرةإلا أن أدعو المولى عز وجل، راجيًا أن يُعيده على مصر قيادة وشعبًا بالتقدم والرخاء.

الشيوخ يرفع جلساته العامة

وتابع: انتهز هذه المناسبة الجليلة لأتقدم باسمي وباسمكم جميعًا لرئيس الجمهوريةـ وللشعب المصري بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكلّ عام وشعوب الأمة الإسلامية بخير وأمن وأمان وسلام، وكل عام وأنتم بخير.

هذا وشهدت الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عقدت نحو 21 اجتماع على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الاوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ومفتى الديار المصرية.

وقال جزر، حاولنا فى البحث الذى أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التى تعد مبهمة لدى البعض فى هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا ان القضية اعم واشمل من فكرة" تحديد النسل"، متابعا، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.