/688706/رئيس-مجلس-الشيوخ-مداعبا-النواب-قربنا-نعمل-مجلس-قومي-للرجل-و-الأمور-تنذر-بالخطر

داعب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النواب قائلا قربنا نعمل مجلس قومي للرجل و الأمور تنذر بالخطر جاء ذلك تعقيبا على كلمة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة و التي أكد فيها على أهمية مشروع تنمية الأسرة القومي.

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وقالت مرسي: " لأول مره يكون رئيس مجلس الوزراء هو المحرك الأساسي للعديد من الوزارات والجهات، لعرض التحركات على الأرض والتي يتم إنجازها ضمن رسائل أساسية مفادها أنه لايمكن استدامة المؤشرات الإيجابية للتنمية في ظل تداعيات القضايا السكانية التي ترتبط بمبادئ حقوق الإنسان.

مايا مرسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم رئاسي غير مسبوق

وأوضحت أن الاستثمار في البشر يعني تعليم جيد وتقديم خدمات للصحة والسكن اللائق، وأن أبرز محاور البرنامج هو خلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية وبرامج للشمول المالي والتدخل الخدمي وإتاحة خدمات صحية للسيدات بالمجان، مشددة على دور وحدات الأسرة والمستشفيات التكاملية في القرى والمدن المصرية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلي أهمية الدراما والتوعية الثقافية ودور رجال الدين والتحول الرقمي، كمنظومة متكاملة لحل مشكلات القضايا السكانية، وإعمال ربط لجميع بيانات المواطنين لتوحيد جهود جميع الجهات والمجالس والمؤسسات في الدولة.

وقالت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دعم رئاسي غير مسبوق في ظل حوافز إيجابية كبيرة ومنها الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، ومزايا تأمينية تصل إلى 60 ألف جنيه، معتبرة أن وجودها في مجلس الشيوخ وتضافر جهود المجلس مع النواب يستهدف تحقيق نتائج سريعة وفعالة، للقضاء على العنف ضد المرأة بكافة اشكاله " .