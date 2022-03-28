/688705/رئيس-الشيوخ-يهنئ-السيسى-والمصريين-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان-المبارك

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مضيفا” يهل علينا الأيام القادمة..شهر رمضان المُعظم..شهر النفحات والبركات”.

دوت الخليج

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة دراسة النائبة سهير عبد السلام، شأن النمو السكانى وتنمية الأسرة.

وأضاف رئيس الشيوخ، ولا يسعني ونحن نستقبل أيام الرحمة والمغفرة..إلا أن أدعو المولى عز وجل..راجيًا..أن يُعيده على مصر قيادة وشعبا..بالتقدم والرخاء”.

وتابع،” وإذ انتهز هذه المناسبة الجليلة..لأتقدم باسمي وباسمكم جميعا لرئيس الجمهورية..وللشعب المصري بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك...وكلّ عام..وشعوب الأمة الإسلامية بخير...وأمن... وأمان.. وسلام.

وأختتم، “وكل عام وأنتم بخير”.

يذكر أن أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،، أكد خلال كلمتها بمناقشات دراسة الدكتورة سهير عبد السلام، حول النمو السكانى وتنمية الأسرة، أن شمس ثورة الثلاثين من يونيو أشرقت بأشعة واقع جديد عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن و مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام مشيرا إلى أن هذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية.

وتابع أن إرادة 30يونيو أفرزت دستورا جديدا تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن:" تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" ... وهي المادة (41) من الدستور.

وواصل حديثه:"تفعيلاً لذلك احتل الشأن السكاني الصفحات الأولي... في أجندة القيادة السياسية ... فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣٠ ... بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري ... من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية ... واستعادة ريادة مصر الإقليمية ... وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري ... المعرفية والمهارية والسلوكية ... وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر".