/688700/محافظ-المنيا-تسخير-كافة-الإمكانيات-لتنفيذ-مشروعات- حياة-كريمة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، خلال لقاءه رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

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وأشار المحافظ، أن هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

متابعة أعمال الصرف الصحي والأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة

من جانبها تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة، حيث تم المرور على قرى بنى حسن الشروق، وبني موسى وبني عبيد، وتم متابعة أعمال الصرف الصحي والأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة، و المجمع الزراعي والخدمي، وإنشاء وحدة محلية ووحدة تضامن.

متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على قرى ديرمواس

كذلك واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على قرى المركز، حيث تم متابعة عدد من الأعمال منها، محطة معالجة الصرف الصحي ومركز شباب العمارية الشرقية، ومتابعة العمل بمحطة الرفع بقرية الحاج قنديل، وذلك بهدف التأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير الفنية وبجودة عالية، بالإضافة لإزالة كافة المعوقات.