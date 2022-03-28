/688699/منتخب-مصر-يرتدي-القميص-الأحمر-والشورت-الأسود-والجوارب-البيضاء-في-مواجهة-السنغال

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مواجهة السنغال ، بتصفيات المونديال.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن المنتخب الوطني بالقميص الأحمر و الشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة العودة أمام السنغال غدًا الثلاثاء، أمام نظيره السنغالي، والتي تقام في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفات كأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

أرقام مصطفي محمد ومروان حمدي

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة.

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".