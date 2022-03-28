/688696/النائب-أيمن-أبو-العلا-يعلن-توصيات-هامة-بشأن-كوارث-تناول-المسكنات-دون-استشارة-الطبيب

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عدد من التوصيات الهامة بشأن تناول المسكنات، وذلك في ختام ندوة بعنوان "المسكنات وآثارها الطبية " في إطار حملة "معًا من أجل الثقافة الصحية"، بمشاركة كل من الدكتور سامح محمد فخرى، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ياسر سمهان، أستاذ التخدير وعلاج الألم بمعهد تيودوربلهارس للأبحاث، والدكتورة رشا درويش، أستاذ الأمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة.

دوت الخليج

وتضمنت التوصيات عدم تناول المسكنات ومضادات الالتهاب لمدة أكثر من ثلاث أيام في حالات الحرارة و١٠ أيام فى حالات الألم، وعدم تناول المسكنات دون استشارة طبية في حالات "عوامل الخطورة" والتي تشمل الحالات الآتية (زيادة العمر فوق ٦٥ عام، حالات الأمراض المزمنة مثل الكلى والكبد والمعدة، حالات تناول أدوية أخرى خاصة مدرات البول ومضادات الاكتئاب، حالات قبل استخدام صبغات الأشعة، حالات الحمل خاصة في الشهور الأولى) والبحث عن الأسباب الرئيسية للألم وعلاج المرض من جذوره بعيدا عن تناول المسكنات.

النائب أيمن أبو العلا يعلن توصيات هامة بشأن كوارث تناول المسكنات دون استشارة الطبيب

كما تضمنت أيضا تناول كميات كبيرة من المياه عند استعمال المسكنات، وتصحيح بعض المعلومات الخاطئة لدى البعض بشأن استعمال الأدوية، مثل اعتقاد البعض ان تناول المسكنات على هيئة حقن أو لبوس لايتسبب في مشكلات بالمعدة مثل تناولها بالفم، وهو ما ثبت علميا عدم صحته، حيث ان لها نفس التاثير على المعدة، وكذلك اعتقاد البعض ان تناول الاسبرين بعد سن الأربعين روتينيا يحسن السيولة، وهو ما ثبت علميا أن تناوله دون توصية طبية، يمثل خطرا على صحة الإنسان، وتوعية المواطنين بمجموعة أدوية المسكنات وخطورتها، بحيث يتم تناولها بحرص شديد ووفقا لإرشادات طبية ومدد موصوفة من الطبيب، لاسيما وأن نحو ٣٠ مليون مواطن في العالم يتناولها يوميا، وفى ظل ما أكدته الاحصائيات بأن المسكنات تسبب نسبة ٤ في المائة من أمراض الكبد والمعدة.

خطورة تناول المسكنات بدون إرشادات طبية

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أكد خطورة تناول المسكنات بدون إرشادات طبية، نظرا لأعراضها الجانبية المختلفة، قائلا، للأسف بعض المواطنين يتخيل ان المسكنات هي الحل لمواجهة الضغوط والمشكلات التي تواجهم.

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته بالندوة، بالطبع هناك حكمة من اختراع المسكنات لتسكين الألم، ولكن لا تعد علاجا للأمراض، والحالة النفسية. واستعرض أبو العلا عدد من الاحصائيات في الأبحاث والدراسات العلمية، منها إحصائية وزارة الصحة الألمانية، ان الأطباء كتبوا نحو ٦.٣ مليون دواء مسكن للمرضى عام ٢٠١٥ في حين ان قبل ذلك العام بنحو ١٠ سنوات كان عدد أدوية المسكنات الموصوفة للمرضى نحو ٤.٢ مليون دواء.

وأضاف، أيضا هناك دراسة في الدنمارك، كشفت عن ان نحو، ٢٩ ألف انسان ماتوا في الفترة من ٢٠٠١ حتى ٢٠١٠ ، وتوصلوا ان ٢٠ في المائة من ذلك العدد كان يتناول مسكنات بانتظام، وأضافت الدراسة ان ان مخاطر السكتة القلبية ترتفع في حالات تناول المسكنات بانتظام.

مخاطر الحمل في ظل تناول المسكنات

وتابع، أيضا هناك تقارير صحية أمريكية، تشير الى خطورة تناول جرعات زائدة من المسكنات، وكذلك دراسة حديثة دولية، تشير الى مخاطر الحمل في ظل تناول المسكنات.

ووجه أبو العلا، كلمة للمواطنين، "استعمال المسكنات ليس شيكولاته وملبس، لازم نحد منها في أضيق الحدود".

وأشار أبو العلا، إلى انه عقد مائدة مستديرة من الأطباء المشاركين في الندوة لدراسة ما يمكن التوصل اليه من توصيات بشأن تناول المسكنات وزيادة الوعى بشأنها، للخروج بها خلال ندوة اليوم، مقترحا ان يتم وقف صرف أدوية المسكنات دون روشتة طبيب.