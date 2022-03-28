/688692/وكيل-أوقاف-دمياط-يتابع-استعدادات-مساجد-المحافظة-لاستقبال-شهر-رمضان

بدأت مديرية الأوقاف بدمياط ،بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.، بتجهيز المساجد وفرشها وتطهيرها وتعقيمها ووضع ملصقات للمصلين للحفاظ علي التباعد، وشهدت مساجد محافظة دمياط تكثيف لحملات التطهير خلال الفترة الماضية.

وصرح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن مديرية الأوقاف قد استعدت لشهر رمضان ،وصلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم حيث تم تخصيص 900 مسجد من مساجد المحافظة لصلاة التراويح وتم البدء في تعقيم جميع المساجد. مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى.

وقال الشيخ محمد سلامة أنه تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، والبدء في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المصلين، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين القيادات التنفيذية وبين المواطنين من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

استعدادات الأوقاف لشهر رمضان

وكانت وزارة الأوقاف قد أطلقت مشروع صكوك اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وكذلك المناطق الأكثر احتياجاً، وقد تم الاعلان عن توفير أكثر من 50 ألف طن لحوم من خلال مشروع صكوك اللحوم التابع لوزارة الأوقاف، فضلاً عن إعداد أكثر من 50 ألف وجبة غذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان الكريم.

كما تم الإعداد أيضاً إلى الدروس التى سيتم إلقائها داخل المساجد خلال شهر رمضان الكريمن إلى جانب إعداد خطباء المساجد لتناول موضوعات عصرية تجابه الفكر المتطرف الذى حاول أعداء الوطن غرسه فى عقول الشباب.

محافظ دمياط تتابع استعدادات شهر رمضان

وعلى صعيد آخر تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال الاطلاع على تقارير حملات التموين، إضافة إلى جولاتها لمتابعة معارض “أهلا رمضان” للتأكد من توفير نسب الخصم المتفق عليها داخل المعارض.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن الرقابة على المخابز كانت أمراً هاما لمتابعة الالتزام بتطيبق القرارات التى أقرتها الحكومة بشأن أسعار رغيف الخبز وكذلك وزنه، مشيرةً إلى أن هناك حملات مشددة سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق تلك القرارات.