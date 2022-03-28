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كشفت الدكتور سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، اهتمام القيادة السياسية بالتنمية والمشروعات القومية والتنموية الجبارة، إلا أن كل ذلك تهدده القضية السكانية، قائلة: وكل ذلك لا يصل بجد للمواطن بسبب الزيادة السكانية ومخاطرها، هذه القضية التى تضعها القيادة السياسية ضمن أولوياتها، إذا لم تتم حلول حاسمة لهذه المشكلة وتتضافر فيها الجهود، ستظل تشكل خطرا كبيرا.

دوت الخليج

سهير عبد السلام: المشكلة السكانية تهدد المشروعات القومية والتنموية..والمواطن له دور ولابد من تغيير ثقافته

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، في ضوء الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام.

وأشارت النائبة، إلى أن عدد النساء فى سن الإنجاب فى مصر يتجاوز 50%، ونسبة الشباب 60%، وهو ما ينذر بزيادة سكانية ضخمة فى السنوات القادمة فى حال عدم اتخاذ حلول حاسمة لهذه القضية.

وقالت إن حل هذه المشكلة ليست فقط من قبل الدولة والحكومة، ولكن أيضا المواطن له دور ولابد أن يغير من ثقافته، ولفتت إلى بعض المشكلات والمسببات للزيادة السكانية ومنها تفضيل العديد من المواطنين لإنجاب الذكور عن الإناث، وكذلك جهل البعض بالثقافة الأسرية والصحة الإنجابية، وكذلك الفتاوى المتطرفة والمنحرفة التى تحرض على الزيادة السكانية وتحرم وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك ارتفاع نسبة الطلاق.

وتابعت: "لحل المشكلة السكانية لابد من التطرق للاستراتيجية مصر 2030، والتى أكدت على استهداف خفض معدل الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وإتاحة التعليم والحد من البطالة، وتوفير الخدمات الصحية فى مجال تنظيم الأسرة"، مؤكدة أهمية توفير واستمرارية خدمات تنظيم الأسرة وتوعية المرأة.

وأشارت إلى أهمية تعميم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، ومواجهة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وأهمية تطوير العشوائيات، والتصدى لمشكلة التسرب من التعليم، مما يلقى بظلاله بحلول إيجابية لمشكلة الزيادة السكانية.

ولفتت عبد السلام، إلى أهمية جهود الدولة فى تمكين ودعم المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار وتوفير فرص العمل للمرأة لترتفع نسبة المرأة العاملة، وكذلك استهداف ارتفاع نسبة تعليمها، مما يؤثر إيجابيا على حل مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أهمية دعم التعليم الفنى وربطه بسوق العمل، وتكثيف فرص المرأة فى الحصول على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت النائبة سهير عبد السلامة، على أهمية حوكمة ملف القضية السكانية، وقيام كل الوزارات والمؤسسات المعنية بدورها فى التوعية والتثقيف ومشاركة المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والشبابية وغيرها، كما أشارت إلى أهمية التنشئة الاجتماعية، وأهمية دور وزارة الثقافةـ، من خلال 514 قصر ثقافة منتشرة فى مصر.