تحت شعار«الشعوب ضد التطرف والإرهاب».. جامعة سوهاج تشارك في أسبوع الشعوب بـ«أسيوط» 

/688687/تحت-شعارالشعوب-ضد-التطرف-والإرهاب-جامعة-سوهاج-تشارك-في-أسبوع-الشعوب-بـأسيوط

تحت شعار«الشعوب ضد التطرف والإرهاب».. شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي من طلاب الجامعة والوافدين في أسبوع الشعوب الثاني الذي تنظمه جامعة أسيوط ، والذي أقيم في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ مارس الحالي.

دوت الخليج

واوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الملتقى يأتي في إطار برنامج بناء الوعي فكرياً وثقافياً، وأيضاً يهدف إلى نشر السلام بين شعوب العالم عن طريق شبابها، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء الوطني لديهم، وتوعيتهم بما تواجهه الدولة المصرية من محاولات للنيل من أمنها واستقرارها عن طريق نشر الشائعات وبث السموم الفكرية التي تحض على التطرف، موضحاً أنه تم تنظيم مسيرة حاشدة بالأعلام تتقدمهم الموسيقى العسكرية ضمت طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين الممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأفريقية.

كما أكد على أنها الفعاليات بمثابة تأكيد على رفض الشعوب العربية والأفريقية التطرف، وتصديها لأي محاولة لنشر الإرهاب ومحاولات التدمير والتخريب، وتجديد الدعوة إلى وحدة الشعوب على المبادئ الإنسانية النبيلة القائمة على التسامح والعدالة وفكر قبول الآخر وحرية الدين والمذهب.

الملتقى تناول طرح العديد من الموضوعات التي تشجب التطرف

و قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى تناول طرح العديد من الموضوعات التي تشجب التطرف، منها دور الجامعات في بناء الوعي ونشر الفكر المعتدل ومواجهة التطرف، التماسك الاجتماعي في مواجهة الاكرف والإرهاب، دور الأنشطة السياحية في تعزيز التنوع الثقافي، دور الرياضة في تحقيق التقارب بين الشعوب ونبذ التطرف.

دور القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن موضوعات الندوات تضمنت أيضاً دور القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب، الأمن الثقافي في مواجهة التطرف والإرهاب، الجمهورية الجديدة في مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي. وقال الدكتور أحمد العمدة مدير مكتب رعاية الوافدين بالجامعة ورئيس الوفد المشارك أن الوفد ضم خمس طلاب من الوافدين بالجامعة من دول اليمن وماليزيا وإندونيسيا بالإضافة إلى رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة ونائبه وثلاث طالبات.