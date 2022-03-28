/688683/وزارة-الري-إزالة-حوالي-76-ألفا-و-452-مخالفة-على-النيل-فى-4-محافظات

قامت وزارة الري وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل بعمل حملات لازالة تعديات على نهر النيل وذلك في محافظات البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - قنا، حيث تم تنفيذ 22 مخالفة ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 76 ألفا و 452 مخالفة وذلك منذ بداية يناير بعام 2015.

دوت الخليج

وزارة الري: إزالة حوالي 76 ألفا و 452 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

هذا وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا يتم فيه استعراض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، وذلك من اجل ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى.

إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع

وجاء التقرير الصادر عن وزارة الري مشيرا الى إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات قانونية اللازمة فى هذا الشأن.

تجدر الاشارة الى ان قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.