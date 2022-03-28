/688681/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-الهلال-السوداني-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلى لمباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة العاشرة مساءً، يوم 3/4.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة .

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن منافسات الجولة ‏الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي فى الدوري

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.