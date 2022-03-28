الصحة: تكلفة علاج مريض سرطان الكبد 90 ألف جنيه شهريا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد"، من خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، في وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.
وتابع، أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، ويتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.
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