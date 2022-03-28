وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلاً الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.
وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان ، مع تأكيد الوزارة على ما أكدت عليه من قبل أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.
كما وافقت اللجنة على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.
ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها ، وبتصريح منها ، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال السادة المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.
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