وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلاً الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان ، مع تأكيد الوزارة على ما أكدت عليه من قبل أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.