الصحة تكشف فحوص وتحاليل مبادرة الكشف عن أورام الكبد.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، في إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام، يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.

وكشفت عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، بإدراج نوعين من أدوية "سرطان الكبد" التي تؤخذ عن طريق الفم، مؤكدًا تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.