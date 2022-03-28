وزير الرياضة: مؤتمر المناخ فرصة جديدة لتلاقى شباب العالم على أرض مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية انتقال مؤتمر شباب المناخ COY17 إلى مصر، والذى يقام على هامش قمة الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، والذى تستضيفه مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ.





وجاءت مراسم هذا الإعلان بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الحفل الختامى للملتقى العربى الإفريقى لتعزيز دور المتطوعين، والذى نفذته وزارة الشباب بمشاركة 38 دولة عربية وافريقية ومشاركة اسيوية وأوربية شرفية، وبحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وزان نورثكوت منسق الدائرة الرسمية للشباب والنشء باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وجان كاريل منسق مؤتمر الشباب COY16 والذى عقد بجلاسكو، والمهندس عبد الله عماد المنسق الوطنى لمؤتمر الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من مؤتمر شباب المناخ COY هو تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، مشيرًا إلى أن مؤتمر شباب المناخ COY يقام فى نفس المدينة التى يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطرافCOP، مشددًا على ضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر شباب المناخ COY17 فرصة جديدة لتلاقى شباب العالم على أرض مصر بعد منتدى شباب العالم، مما يبرهن على أن مصر هى أرض التلاقى للشباب من كافة أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال زان نورثكوت: "اننى سعيد جدا مما شاهدته فى مصر من اعتماد وتمكين حقيقى للشباب، وثقة القيادة السياسية فى الدولة بالقيادات الشابه، وكذلك حسن الاستضافة والتنظيم، وكذلك الاهتمام الكبير الذى توليه قيادة مصر السياسية بتنظيم مؤتمر المناخ الذى ستستضيفه شرم الشيخ نوفمبر القادم، مما يعكس الوعى الحقيقى بخطورة القضايا المناخية، وإلمام كامل بأهمية العمل الدولى المشترك".

جدير بالذكر أن مؤتمر شباب المناخ COY هو مؤتمر الشباب الرسمى الذى تعتمده اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، والذى ينعقد بمشاركة ما يقرب من 2000 مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الأعضاء بالاتفاقية COP والذى تستضيفه شرم الشيخ هذا العام.