وزير الرياضة: مؤتمر المناخ فرصة جديدة لتلاقى شباب العالم على أرض مصر

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وجاءت مراسم هذا الإعلان بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الحفل الختامى للملتقى العربى الإفريقى لتعزيز دور المتطوعين، والذى نفذته وزارة الشباب بمشاركة 38 دولة عربية وافريقية ومشاركة اسيوية وأوربية شرفية، وبحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وزان نورثكوت منسق الدائرة الرسمية للشباب والنشء باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وجان كاريل منسق مؤتمر الشباب COY16 والذى عقد بجلاسكو، والمهندس عبد الله عماد المنسق الوطنى لمؤتمر الشباب.
وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من مؤتمر شباب المناخ COY هو تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، مشيرًا إلى أن مؤتمر شباب المناخ COY يقام فى نفس المدينة التى يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطرافCOP، مشددًا على ضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى.
وأشار وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر شباب المناخ COY17 فرصة جديدة لتلاقى شباب العالم على أرض مصر بعد منتدى شباب العالم، مما يبرهن على أن مصر هى أرض التلاقى للشباب من كافة أنحاء العالم.
ومن جانبه، قال زان نورثكوت: "اننى سعيد جدا مما شاهدته فى مصر من اعتماد وتمكين حقيقى للشباب، وثقة القيادة السياسية فى الدولة بالقيادات الشابه، وكذلك حسن الاستضافة والتنظيم، وكذلك الاهتمام الكبير الذى توليه قيادة مصر السياسية بتنظيم مؤتمر المناخ الذى ستستضيفه شرم الشيخ نوفمبر القادم، مما يعكس الوعى الحقيقى بخطورة القضايا المناخية، وإلمام كامل بأهمية العمل الدولى المشترك".
جدير بالذكر أن مؤتمر شباب المناخ COY هو مؤتمر الشباب الرسمى الذى تعتمده اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، والذى ينعقد بمشاركة ما يقرب من 2000 مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الأعضاء بالاتفاقية COP والذى تستضيفه شرم الشيخ هذا العام.
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