المارونية تنعى البطريرك الشرفى أنطونيوس نجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيان لها: "باسم نيافة الكاردينال البطريرك ماربشارة بطرس الراعى الكلى الطوبى وسيادة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيباراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولى على شمال إفريقيا". "الكهنة والرهبان الأجلاء والأخوات الراهبات الفاضلات وعموم شعب الإبرشية يتقدمون من صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق وسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية ومن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر وعموم أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعاطفة التعزية والدعاء إلى الله كى يرحم نيافة الكاردينال أنطونيوس نجيب بواسع الرحمة ويجعل حظه صحبة الأبرار و الصديقين".

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