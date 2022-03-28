بمناسبة رمضان.. الداخلية توزع مساعدات على المواطنين

جدة - نرمين السيد - شملت قوافل وزارة الداخلية لتوزيع المساعدات العينية سلع غذائية، على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا محافظات: (أسيوط – الوادى الجديد – البحر الأحمر – المنوفية – شمال سيناء). يأتى ذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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