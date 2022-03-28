عاجل- الرئيس السيسى لجونسون: مستعدون لبذل الجهود لصون السلام عالميا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء البريطانى ثمن الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذى تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد جونسون أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصا على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم يحرص الجانب البريطانى على الاستمرار فى دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التى تقوم بها مصر سعيا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خصوصًا من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وأشاد الرئيس السيسى بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية فى العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا فى كل المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر فى ظل التحديات المشتركة التى تواجه البلدين على المستويين الدولى والإقليمى، فضلا عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خصوصا فى ضوء التحسن فى مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التطرق إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال مختلف الملفات الدولية، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد استعداد مصر لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.

كما تم التباحث أيضا بشأن استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر من العام الجارى بشرم الشيخ، خصوصًا فى ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، إذ أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر للبناء على النجاح المتحقق فى مؤتمر جلاسجو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية تصب فى صالح دعم عمل المناخ الدولى، فى حين أشاد رئيس الوزراء البريطانى بالدور الهام الذى تضطلع به مصر فى إطار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا تطلع بريطانيا لاستمرار التعاون مع مصر فى هذا المجال.