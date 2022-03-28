القوى العاملة: تعيين 603 شباب منهم 100 قادرون باختلاف ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 603 شباب، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.





وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 1006 شباب منهم 32 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 46 شكوى، تم تسوية 6 شكاوى، وحفظ 5 منها، وإحالة 4 شكاوى للمحكمة العمالية، وشكوى لجهات أخرى، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيا وصحيا، إذ تم صرف 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، و3000 جنيه منحة زواج لعامل، ومنحتين وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه، فضلا عن صرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى.

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 460 منشأة، دورى نهارى وحملات يعمل بها 2122 عامل، أسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 166 عاملا، وبحث 9 شكاوى، فضلا عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 8 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 99 عاملا .