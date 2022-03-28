ضبط 33 مخالفة تموينية داخل محافظة دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، عددا من الحملات الموسعة، علي جميع مركز دمياط وأسفرت عن تحرير 40 محضرا، عبارة عن رصد مخالفات متنوعة.

وأوضحت مديرية التموين بدمياط، اليوم الإثنين، أنه تم تحرير 16 محضرا عن عدم إعلان الأسعار، وتحرير 12 محضرا لعدم استخراج شهادة صحية، وتحرير محضرين لبيع أسطوانات بأزيد من السعر المقرر بالمحافظة وتحرير محضرين لمخبز آلي يعمل بدون ترخيص، وتحرير محضر لمخبز بلدي ينتج خبزا غير مطابق للمواصفات والوزن وقال المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه، كما تضمنت الحملات أيضاً استهدفا عدداً من التجمعات الاستهلاكية لمتابعة المنتحات المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، إلى جانب متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ دمياط تستعد لاستقبال شهر رمضان

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وشهدت الايام الماضية جولات لمحافظ دمياط لتفقد معارض “أهلا رمضان” والتأكد من توفير السلع الغذائية بداخله بأسعار مخفضة، كما تابعت أيضاً نتائج الحملات التموينية والتى شنتها مديرية التموين خلال الأيام الماضية لمراقبة الأسواق وكذلك مراقبة المخابز لتوفير.

كما تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين، فضلاً عن عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان محافظة دمياط لمتابعة شكاوى المواطنين.

حملات تموينة مكثفة فى أسواق دمياط

كما شهدت أسواق محافظة دمياط تكثيف لحملات مديرية التموين والتى قامت بمراقبة الأسواق وملاحقة ظاهرة احتكار السلع الغذائية، إلى جانب تنظيم الحملات الانضمامية بالتنسيق مع مديريتى الطبي البيطرى والصحة، لمتابعة المنتجات المعروضة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن الرقابة على المخابز كانت أمراً هاما لمتابعة الالتزام بتطيبق القرارات التى أقرتها الحكومة بشأن أسعار رغيف الخبز وكذلك وزنه، مشيرةً إلى أن هناك حملات مشددة سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق تلك القرارات.