/688680/بدء-أعمال-رصف-الطريق-الدائري-بمركز-أبوقرقاص-بالمنيا

كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عن بدء أعمال رصف الطريق الدائري بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك بداية من طريق الشيخ مبارك بامتداد شارع مكة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة لها، مع الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، بهدف رفع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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من جانبه، تابع اللواء محمد عزت رئيس المركز، بدء تنفيذ أعمال الرصف بنطاق طريق الشيخ مبارك، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، لتحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

مشروع اعمال الرصف التي تم البدء في تنفيذها هامة

واوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، ان مشروع اعمال الرصف التي تم البدء في تنفيذها هامة للغاية، حيث سيساهم الطريق في تقليل الازدحام المروري ويعمل على خلق سيولة مرورية بالمدينة.