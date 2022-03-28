دوت الخليج ينشر تقرير خطة النواب بشأن الإذن لوزير المالية بضمان القابضة لمصر للطيران في رحلاتها من وإلى روسيا

/688679/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-خطة-النواب-بشأن-الإذن-لوزير-المالية-بضمان-القابضة-لمصر-للطيران-في-رحلاتها-من-وإلى-روسيا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الثلاثاء، عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

دوت الخليج

فلسفة القانون

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض نتيجـة لمـا أفـادت بـه شـركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارا من ۲۰۲۲/۳/۲ في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها .

وفي إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

وحتى تتمكن شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية بذلك.

رأى اللجنة المشتركة

حرصا من اللجنة المشتركة على مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في القيام بمهامها الوطنية المنوطة بها. لذا ، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعـروض بعـد التعديل.