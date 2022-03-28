/688678/وكيل-تعليم-سوهاج-يناقش-استعدادات-امتحانات-الشهر-للصف-الرابع-الابتدائي

طالب الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الاثنين، بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أطراف العملية التعليمية بما يحقق اعلى مستوى من الأداء التعليمي داخل مدارس المحافظة ، مشددا على سرعة الاستجابة لطلبات الجماهير وتذليل كافة الإمكانيات لتحقيق أعلى درجات الانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

دوت الخليج جاء ذلك خلال اجتماعه بوكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات شهر فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي ، وبحضور حمدي مصطفى وكيل المديرية و عطا الميمونى مدير عام التعليم العام. التنبيه على موجهي المواد الدراسية المختلفة بتطبيق كافة التعليمات الوزارية واكد أبوزيد على ضرورة التنبيه على موجهي المواد الدراسية المختلفة بتطبيق كافة التعليمات الوزارية الخاصة بالورقة الامتحانية من خلال الالتزام ببنوك الأسئلة الواردة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "وكيل تعليم سوهاج" يناقش استعدادات امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.