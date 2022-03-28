/688677/حق-مصطفى-مش-هيضيع-هاشتاج-تصدر-تويتر-وطلاب-جامعة-دمياط-زميلنا-محترم-ومش-بتاع-بنات

دشن اهالي محافظ دمياط هاشتاج “ حق مصطفي سراج ” و “ القصاص لمصطفي سراج ” يطالبون فيه بالقصاص لـ مصطفى سراج ، الطالب الجامعى الذى توفى اثر إصابته بجروح شديدة بعد قيام جاره بسكب البنزين عليه وإشعال النار فيه بعد مشاجرة بينهما متهما إياه بمعاكسة شقيقته.

وتصدر الهاشتاجان قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : اصدقاء مصطفي يشهدون له بالاحترام فقدنا واحد مننا في اخر ترم قبل التخرج وعايزين حقه

#حق_مصطفى_سراج #القصاص_لمصطفى_سراج #حق_مصطفى_سراج #القصاص_لمصطفى_سراج #حقك_مش_هيضيع_يا_مصطفى.

وتجرى النيابة العامة بدمياط، التحقيق في وفاة طالب جامعى أثر إصابته بجروح شديدة بعد قيام جاره بسكب البنزين عليه وإشعال النار فيه بعد مشاجرة بينهما متهما إياه بمعاكسة شقيقته.

جريمة قتل صعبه فى دمياط

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالب جامعى بمدينة دمياط الجديدة وآخر قام على إثرها الجانى بسكب البنزين على الطالب الجامعى وإشعال النيران به نتيجه لاتهامه المجنى عليه بمعاكسه شقيقة الجانى. وتم نقل المجنى عليه على الفور إلى المستشفي في محاوله لإنقاذه لكنه لفظ انفاسه الأخيرة . تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استعدادات دمياط لاستقبال شهر رمضان

وعلى صعيد آخر شهدت محافظة دمياط استعدادات متعددة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وجاءت أبرز تلك الاستعدادات افتتاح عدداً من معارض “أهلا رمضان” لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة محتكرى السلع وغلاء الأسعار، كما شهدت أسواق محافظة دمياط تكثيف لحملات مديرية التموين والتى قامت بمراقبة الأسواق وملاحقة ظاهرة احتكار السلع الغذائية، إلى جانب تنظيم الحملات الانضمامية بالتنسيق مع مديريتى الطبي البيطرى والصحة، لمتابعة المنتجات المعروضة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ومن جانيها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن الرقابة على المخابز كانت أمراً هاما لمتابعة الالتزام بتطيبق القرارات التى أقرتها الحكومة بشأن أسعار رغيف الخبز وكذلك وزنه، مشيرةً إلى أن هناك حملات مشددة سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق تلك القرارات.