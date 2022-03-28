/688674/وفد-بورسعيد-يناقش-خطة-شهر-رمضان-ويقيم-إفطاره-السنوي-على-شرف-رئيس-الحزب

عقدت هيئة مكتب اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة المستشار محمد ناجى اجتماعها الدوري لمناقشة عدداً من الملفات، تضمنت خطة عمل المرحلة القادمة بداية من شهر رمضان المعظم.

دوت الخليج وقدمت هيئة المكتب التهاني للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب بمناسبة انتخابه رئيساً للحزب في تجربة ديموقراطية فريدة ليثبت الوفد للجميع أنه سباق في إرساء المبادئ الديمقراطية والتغيير في الصندوق في تجربة أشاد بها الرأي العام المصري والخارجي في هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن الوفد في بورسعيد سيظل ثابتاً على هذه المبادئ كقلعة من قلاع الوفد على مستوى الجمهورية. وفد بورسعيد يناقش خطة شهر رمضان ورحبت هيئة المكتب بتصريحات رئيس الحزب بإجراء انتخابات لجان المحافظات من القاعدة للقمة والموافقة على القرارات التنظيمية للحزب لرفعة شأنه وإعادته للشارع المصري والمشهد السياسي. وناقشت هيئة المكتب فاعليات الشهر الكريم منها مبادرة لجنة الشباب بإقامة الفاعلية السنوية تحت عنوان" إفطار صائم" المخصصة للأطفال اليتامى، وتنظيم مسابقة رمضانية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها ٥ جوائز قيمة للفائزين. وقررت هيئة المكتب دعوة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب للإفطار الرمضاني الذى تقيمه اللجنة سنوياً كعادة بورسعيدية تنظمها اللجنة. وتطرقت المناقشات حول تنظيم عدداً من الفاعليات تقام عقب عيد الفطر مباشرة من بينها سلسلة التثقيف السياسي وصالون الوفد ونشاط لجنة المرأة وفاعلية "ست الستات" وتقديم الدعم للمرأة المعيلة وورش التدريب للصحفيين والإعلاميين مع استكمال تشكيل اللجان النوعية.

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