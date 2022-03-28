انهيار مني العراقي وعائلتها لحظة خروج جثمان والدها «صور»

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توفى والد الإعلامية منى عراقي اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك إثر تعرضه لفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية والتي نُقل بسببها إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وتقام الجنازة الآن في مسجد السلام بمدينة نصر.

دوت الخليج

انهيار منى عراقي في جنازة والدها

تتم الآن مراسم جنازة والد الإعلامية منى عراقي، والتي ظهرت فيها بحالة من الإنهيار الكبير، وسط حضور الأهل مع عدم حضور أي شخصيات من مشاهير الفن والإعلام وبدا على الجميع حالة من الحزن والآسى.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية منى عراقي عن وفاة والدها الدكتور عبد المنعم عراقي في المستشفى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض الذي أسفر عن وفاته.

وقد توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته بعد أن تم نقله إلى العناية المركزة، كما أعلنت عن تفاصيل الجنازة التي أقيمت بمسجد السلام في منطقة مدينة نصر.

معلومات عن منى عراقي

منى العراقي مذيعة مصرية تبلغ من العمر 41 عامًا درست في جامعة القاهرة وحصلت على بكالوريوس في التجارة من الجامعة في عام 1991 وعملت منذ عام 2018 في شبكة تلفزيون النهار في مهمة تقديم برنامج المهمة.

وكانت أعمالها كالتالي: قامت العراقي بإنشاء اكاديمية اطلقت عليها اسم اكاديمية منى العراقي للتدريب الإعلامي، عملت في المركز الدولي للصحفيين، وعملت كصحفية استقصائية وقامت بتقديم برنامج اطلق عليه اسم المستخبي على قناة القاهرة والناس.

وقد لمعت منى عراقي فى الايام الاخيرة نتيجة برنامجها المثير للجدل «انتباه» المذاع على قناة المحور الفضائية المصرية والذي يحظى بشعبية واسعة وتحدثت منى عراقي خلال لقاء سابق لها أنها تزوجت 5 مرات كان منهم 4 مرات زواجًا عرفيًا، ومرة زواجًا رسميًا وذلك خلال حوارها ببرنامج «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة وقائلت منى وقتها: “كنت مخبية على ولادي”، ورفضت الخوض في تفاصيل هذه المسألة ووجهت كلامها للإعلامية بسمة وهبة آنذاك قائلة: “عديها يا بسمة أرجوكي”.