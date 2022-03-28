/688665/تعرف-على-تفاصيل-مران-النادي-الأهلي-اليوم

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، اجتماع مطول مع اللاعبين، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة، التي تشهد عدة استحقاقات مهمة وعلى رأسها مباراة الهلال السوداني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قد خاص لاعبي الفريق لتدريبات بدنية قوية بدون كرة لمدة 45 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

تقسيمة قوية

وفي ختام مران الأهلي خاض اللاعبون تقسيمة قوية بعد أن قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى ثلاثة فرق، وحرص بيتسو موسيماني على توجيه العديد من التعليمات الفنية الدفاعية والهجومية خلال التقسيمة.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

ويأمل الأهلي في الفوز أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي من المجموعة، بعدما نجح في الفوز باللقاء الماضي أمام المريخ السوداني بنتيجة 3/1 على ملعب “ الأهلي we السلام”.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.