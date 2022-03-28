الرى تنفذ أعمال مساحية لـ 3224 موقعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات، والحرص على الانتهاء من الأعمال بالتوقيتات المحددة.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس على منوفى، لبحث أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات القومية الكبرى، التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى- خلال الاجتماع - مساهمة الهيئة العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة)، لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة الموارد المائية والرى- فى بيان، اليوم- أن هيئة المساحة تساهم فى العديد من المشروعات القومية الأخرى، حيث تقوم الهيئة حاليا بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادى، بغرض إنشاء خرائط، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول 40 كيلومترا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحى لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تساهم هيئة المساحة فى تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائرى الإقليمى - الطريق الدائرى الأوسطى- محور جيهان السادات- محور 26 يوليو- محور الفريق كمال عامر- محور إمبابة/ البراجيل- محور شمال الأقصر- محور منفلوط- محور روض الفرج- شبرا/ بنها الحر- تطوير محورى دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد والسادس من أكتوبر.

وتشارك الهيئة فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق إحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية مليون جنيه تقريبا.