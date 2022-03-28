علاج بالمجان لجميع التخصصات.. قوافل الصحة تجوب قرى حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحظى الجانب الصحى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باهتمام كبير، وتعمل الدولة على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خصوصا فى القرى والأماكن الأكثر احتياجا، لمنع تفشى الأمراض.





وتطلق المبادرة قوافل للمناطق المهمشة لتحسين الخدمات الصحية فيه، حيث تقدم خدماتها بشكل مجانى من الكشف الطبى وصرف العلاج. وخلال الأيام الماضية أطلقت الصحة 15 قافلة تستمر حتى 29 مارس الجارى، وفى حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى.

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