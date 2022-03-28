محافظ المنيا يشٌيد بدور منصة «أيادى مصر» فى دعم الحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - أشاد أسامة القاضى محافظ المنيا، بإطلاق وزارة التنمية المحلية لمنصة أيادى مصر ayadymisr.or، للتسويق الإلكترونى للحرف اليدوية والتراثية ودورها الفعال فى دعم تلك الحر، لتكون نواة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدر دخلا لأصحابها ومصدرا للرزق فى عدة قطاعات.





وثمن المحافظ دور المنصة فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

وأعلن "القاضى" أن وحدة أيادى مصر للتسويق الإلكترونى للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، نفذت تدريبا حول كيفية التسويق الإلكترونى لأصحاب الحرف اليدوية، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال يومى 26 و27 من مارس الجارى، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى وشركة إى-أسواق مصر إحدى شركات e-finance التابعة لوزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفنى والمادى لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية على مستوى المحافظات.

جاء ذلك بحضور، وليد أحمد كامل منسق وحدة أيادى مصر بالمحافظة، هيثم الببلاوى مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات، أعضاء ومسؤولى التدريب، ومديرى وحدات التنمية المجتمعية والبشرية بمراكز المحافظة، والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح منسق وحدة أيادى مصر بالمحافظة، أن محاور التدريب تضمنت التعرف على مفهوم التسويق والتجارة الإلكترونية وأدوات التسويق الإلكترونى، والتدريب على منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنصة أيادى مصر، بالإضافة للتصوير وطرق التسجيل على المنصات الرقمية الخاصة، بجهاز تنمية المشروعات ومنصة أيادى مصر الرقمية.