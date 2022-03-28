وفد «القومى لحقوق الإنسان» يزور مركز إصلاح وتأهيل جمصة (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال الزيارة تفقد أعضاء الوفد مبنى الزيارات وقاعة كبار السن الملحقة به، والمستشفى الطبى والعيادات الخارجية، كما تم المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها (أماكن الشعائر الدينية - الملاعب الرياضية - ورشة تأهيل النجارة والحدادة والمعرض الخاص بها - ورشة الأحذية - المطبخ - الفرن - مبنى التعليم والتأهيل - معرض المشغولات اليدوية للنزلاء) والمرور على أماكن الإعاشة والاطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التى توفر الاحتياجات اليومية.

يأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمرارا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما يأتى ذلك تأكيدا على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كل أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، والترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيدا لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.

كما يأتى تأكيدًا بأن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيدًا لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.