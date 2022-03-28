محافظ المنيا: الدولة تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، وفد مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولى، وذلك لمتابعة أنشطة المكون من خلال فعاليات الحوار المجتمعى الخاص بالتكتلات الاقتصادية (العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية)، ضمن المرحلة الجديدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تشمل محافظتى المنيا، وأسيوط، كامتداد جغرافى للبرنامج، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.





جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة البهيدى مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أحمد كحلة منسق تنمية التكتلات الاقتصادية، والدكتور لامى مكارى، استشارى تنمية التكتلات الاقتصادية، وماجدة وجية، ونانسى هانى مكتب استشارى تنمية التكتلات الاقتصادية، وبشر طاهر مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة. وقال محافظ المنيا، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إقامة عدد من المشاريع العملاقة على أرض المحافظة، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتطوير قرى الريف المصرى، هذا الى جانب مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل، من خلال دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة. ناقش محافظ المنيا مع الوفد، الخطوات الخاصة بالمرحلة المقبلة فيما يخص تكتلى "العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية"، حيث أجرى الوفد حوارا مجتمعيا مع المزارعين بمركز ديرمواس واليوم مع مزارعى النباتات الطبية العطرية بمركز مطاى.

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