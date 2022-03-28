مفتى الجمهورية: لا يوجد أى تناقض بين الأصالة والمعاصرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم إن أى تعارض بين الحداثة أو التجديد أو المعاصرة وبين ما يحمله التراث من قيم حضارية سامية، ما كان ليحدث لولا المعارك المفتعلة ودخول بعض المصطلحات والأفكار وتحريف وتبديل وتلاعب متعمد.





وأضاف مفتى الجمهورية خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر "التراث والحداثة فى اللغة والتاريخ" الذى تستضيفه كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، بالمشاركة مع مجمع البحوث الإسلامية، أنه من الضرورى جدا أن يرتفع هذا الالتباس، وأن توضع هذه المفاهيم فى الموضع الذى يسمح بالتجديد والإحياء مع الحفاظ على الخصائص والمعالم الفكرية والثقافية التى تتميز بها كل أمة ذات تاريخ وجذور حضارية.

وأشار إلى أن الحداثة هى نتاج محاولات إصلاحية وتنويرية لها خصائصها، وهى فى بعض تجلياتها تجديد وتطوير للمعالم الفكرية، وبهذا المعنى فإنه بمقتضى اللغة والشرع والتاريخ لا يوجد أى تناقض أو معارضة بين التراث والتجديد، كما لا يوجد بين الأصالة والمعاصرة أى اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف التنوع والتكامل الذى يصل بنا إلى الصورة المثلى من التفاعل الفكرى البناء، بين ما هو تراث قديم يحمل قيمنا الحضارية والعلمية والإنسانية وبين ما هو جديد يستلزم منا أن نعمل فيه فريضة التجديد والاجتهاد التى حثنا عليها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو داود غيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله يبعث على لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها).

وقال مفتى الجمهورية إن كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف من صروحنا التى نفتخر ونعتز بها، حيث سجلت بأحرف من نور عبر تاريخها المشرق، صفحات خالدة فى خدمة اللغة العربية وقضايا الإسلام بأقلام وجهود ثلة من أكابر علماء الأمة الإسلامية.

وأضاف أن هناك نماذج فريدة قدمت جهودا مشهودة على مستوى الأمة الإسلامية حملت قيم التراث والتجديد والاجتهاد معا، ودافعت عن الإسلام وعن قيمه، ولم تجد أية غضاضة فى المحافظة على التراث وقيمه مع مواكبة العصر الحديث بكل ما حمله من قيم وأفكار ومتغيرات ثقافية وحضارية، فمثلوا فى تاريخنا الحديث حلقة وصل وجسور مد بين الحداثة بمعناه الصحيح وبين التراث بما يحمله من قيم ومفاهيم أصيلة مستمدة تلك القيم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء العلماء، العلامة المتفنن الجامع بين علوم المعقول والمنقول الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، والعلامة الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة الذى كانت له جهود كبيرة فى خدمة اللغة العربية وبحوث جديدة لم يسبق إليها فى فهم أساليب القرآن الكريم، كما أن من مفاخر كلية اللغة العربية والأزهر الشريف العلامة المفسر الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى أوصل معانى القرآن الكريم غضة طرية إلى جميع الأفهام والعقول بما آتاه الله من موهبة لغوية نادرة، وكذلك رفيق دربه وزميل درسه العلامة المدقق المتوسع فى كافة الفنون والآداب الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى- رحمه الله.

وأثنى المفتى على اختيار القائمين على هذا المؤتمر عنوانا دقيقا يعبر عن أصل إشكالية الثنائية التى افتعلها البعض بين التراث والحداثة أو بين الأصالة والمعاصرة، وهى إشكالية قائمة على التباس واختلاط المصطلحات، الأمر الذى يترتب عليه بطبيعة الحال الاختلاط والالتباس فى المفاهيم والأفكار، مؤكدا أن التراث هو عصارة أفكار وعقول فذة وفريدة انطلقت من أصول لغوية وتاريخية لها جذورها الثقافية، معربا عن أمله أن يسهم هذا المؤتمر الكريم فى هذا الصرح الشامخ فى فك الالتباس وإزالة الخصومة المفتعلة بين التراث والتجديد أو بين التراث والحداثة أو بين الأصالة والمعاصرة، وأن يسهم هذا المؤتمر الكريم فى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن يسهم إسهاما فعالا فى تصحيح الأفكار وضبط المصطلحات والمفاهيم.